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Brezilya’da slab referans fiyatları arttı

Brezilya’da yerel baz ticari kalite slab satışları yakın zaman önce 880$/mt seviyesinden yapıldı.

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