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Brezilya’da sıcak sac ihracat teklifleri düştü

Brezilyalı üreticiler Güney Amerikalı müşterileri ile baz ticari kalite sıcak için, 1.100$/mt FOB seviyesinden görüşmeler yapıyor.

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