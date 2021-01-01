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Brezilya’da ithal soğuk sac fiyatları yatay seyretti

Brezilya’da soğuk sac ithalatı için yapılan pazarlıklar iki hafta öncesine kıyasla yatay seyrederek 1.170$/mt CFR seviyesinden gerçekleşiyor.

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