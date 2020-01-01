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Brezilya’da ithal soğuk sac fiyatları sabit kaldı

Çin’den Brezilya’nın kuzeydoğu limanlarına teslim olmak üzere en son verilen baz ticari kalite soğuk sac teklifi iki hafta öncesine kıyasla değişmedi.

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