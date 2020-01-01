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Brezilya’da ithal soğuk sac fiyatları keskin şekilde arttı

Çin’den Brezilya’nın kuzey limanına teslim edilmek üzere verilen baz ticari kalite soğuk sac teklifleri 840$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı.

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