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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yeni slab bağlantılarında fiyat düşüşleri kabul gördü

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya’nın ABD dışındaki slab ihracat pazarlarında yapılan görüşmelerde fiyatlar ...

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