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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları nispeten yatay

Brezilyalı bir ihracatçı SteelOrbis’e yaptığı açıklamada Avrupa’ya verdiği tekliflerin 610-620$/mt FOB aralığında olduğunu söyledi.

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