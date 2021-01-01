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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları hala nispeten sabit

Slab alıcılarıyla daha az görüşmenin gerçekleştiği geçtiğimiz bir haftalık sürede, Brezilya’dan ABD dışı pazarlara verilen ...

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