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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları düştü

Brezilyalı ihracatçılar, Eylül sevkiyatlı bağlantılar için 960-980$/mt FOB ile uluslararası pazardaki fiyatlardan teklif vermeyi düşünüyor.

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