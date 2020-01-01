﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları arz kısıntısının desteğiyle yüksek seviyelerde seyrediyor

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’in yüksek fırınında faaliyetler, bakım çalışması nedeniyle kısa bir süre duracak.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.