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Brezilya çıkışlı slab fiyatları arttı

ABD’nin Doğu Kıyısı’na verilen Brezilya çıkışlı baz ticari kalite slab fiyatları 851$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı.

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