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Brezilya çıkışlı slab fiyatları arttı

Brezilya’nın dış piyasalara verdiği baz kalite slab teklifleri haftalık ortalama 10$/mt arttı.

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