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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları artışını sürdürüyor

Brezilyalı çelik üreticilerinin ABD’nin Doğu Kıyısı’na verdiği baz ticari kalite slab fiyatları 780-800$/mt CFR aralığında yer almaya başladı.

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