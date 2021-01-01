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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab bağlantıları beklenen aralıktan yapıldı

Piyasa kaynaklarına göre, Brezilyalı bir slab üreticisi Avrupa’ya 620$/mt FOB seviyesinden çoğunlukla Mart sevkiyatlı olmak ...

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