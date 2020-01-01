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Brezilya çıkışlı sıcak sac fiyatları yatay seyretti

Brezilyalı üreticiler, dış piyasalara verdikleri baz ticari kalite sıcak sac tekliflerini iki haftadır sabit tutarak 550$/mt FOB seviyesinden veriyor.

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