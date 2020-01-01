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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları sabit kaldı

Brezilya çıkışlı 4,75 mm kalınlığında G40 kalite galvanizli sac için referans fiyat 1.200$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam etti.

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