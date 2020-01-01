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Birleşik Arap Emirlikleri’nde ithal sıcak sac fiyatları yükseldi, ticaret hala durgun

Global çelik piyasasındaki yükseliş trendini takiben, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ithal sıcak sac teklifleri yükselmeye devam etti.

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