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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT’li slab üreticileri Türkiye ve Latin Amerika’ya satışlar yaptı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, BDT’li slab ihracatçıları birçok piyasada aktifti ve yaptıkları satışlarda fiyatlar ...

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