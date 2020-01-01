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BDT’li sıcak sac üreticileri Temmuz üretimi için ihracat satışlarına başladı

BDT merkezli sıcak sac üreticileri, AB ve Türkiye pazarlarına Temmuz üretimli teklifler vermeye ve satışlar yapmaya başladı.

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