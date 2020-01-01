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BDT’li sıcak sac üreticileri Nisan üretimi satışlarını neredeyse tamamladı, Türkiye’ye verilen fiyatlar arttı

Türkiye sıcak sac ithalat piyasası, piyasada gözlenen ciddi arz sorunu, yerel talepteki artış ve artan hurda ile slab ...

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