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BDT’li sıcak sac üreticileri artan satış baskısı nedeniyle ihracat tekliflerini düşürdü

BDT’li sıcak sac tedarikçileri, son kullanıcılardan zayıf talep gelmesi ve piyasadaki genel beklentilerin karamsar olmasından ...

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