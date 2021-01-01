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BDT’li sıcak sac ihracatçıları satış rotalarını genişletiyor

BDT’li sıcak sac ihracatçıları, yüksek fiyatların kabul gördüğü ve büyük tonajlı satışların yapılabileceği alternatif piyasaları mercek altına aldı.

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