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BDT’li sıcak sac ihracatçıları alıcılardan gelen baskıya yenik düştü

Yeni hafta, BDT çıkışlı olarak yapılan düşük fiyatlı sıcak sac bağlantısı haberi ve bunun küresel fiyatlandırma üzerindeki olası ...

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