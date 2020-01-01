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BDT’den Türkiye’ye verilen sıcak sac teklifleri sınırlı arz ve olumlu piyasa koşulları sebebiyle yükseldi

Türkiye iç piyasasında, çoğu teklif önceki haftaya kıyasla sabit kalarak 750-770$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor.

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