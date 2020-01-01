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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT’den Türkiye’ye slab satışları oldu, ihracatçılar daha yüksek seviyeleri hedefliyor

Türk slab alıcıları, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ithal slab bağlantılarında fiyat artışını kabul etti.

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