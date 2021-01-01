﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab satışları sürüyor, fiyatlar Karadeniz’de düştü

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Karadeniz Bölgesi’nde Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, Türkiye’ye bir ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.