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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları zayıf sıcak sac teklifleri nedeniyle son bağlantılarda düştü, beklentiler olumsuz

Sıcak sac piyasalarındaki genel olumsuz görünüm ve düşüş beklentileri göz önüne alındığında, son birkaç haftada BDT’li slab ...

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