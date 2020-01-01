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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları yeterli talep ve güçlü sıcak sac fiyatları sonucu arttı

Geçtiğimiz haftanın başından beri temel tüketici pazarlara yaptıkları satışlarda fiyatlarını belirgin bir şekilde yükseltmeyi başardı.

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