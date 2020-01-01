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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları Türkiye’ye yapılan satışlarla yükseldi, tedarikçiler iyimser

Türkiye yassı mamul piyasasındaki olumlu görünüm, BDT merkezli slab tedarikçilerinin Ocak sevkiyatlı fiyatlarını yükseltmesini sağladı.

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