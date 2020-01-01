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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları son bağlantılarda yükseldi, görünüm pozitif

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, BDT’den dış piyasalara verilen slab tekliflerinde fiyatlar arttı.

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