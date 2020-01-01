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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları satış ve yeni tekliflerde önemli oranda arttı

BDT merkezli slab ihracatçıları, geçen hafta satışlarında fiyatlarını yine artırdı ve özellikle Türkiye’ye olmak üzere fiyatlarını daha da yükseltti.

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