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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları iyimser sıcak sac piyasasının desteğiyle arttı

BDT merkezli slab ihracatçıları, başta Türkiye ile AB’de olmak üzere yassı mamul piyasasında görülen artış grafiğinin desteğini almaya devam ediyor.

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