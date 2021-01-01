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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları düşüşte, fiyatlar satış rotasına göre değişiyor

BDT çıkışlı slab fiyatları, bazı rotalardan verilen karşı tekliflerin düşmesinin baskıyla birlikte aşağı yönlü hareket etti.

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