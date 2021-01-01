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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları düştü, satış yapılan ülkeye göre değişiklik gösteriyor

BDT çıkışlı slab fiyatları, üreticilerin hedef ülkeye ve piyasadaki durumlara bağlı olarak fiyatlarını belirlemesi nedeniyle değişiklik gösteriyor.

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