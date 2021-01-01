﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları arttı, artışın devam etmesi bekleniyor

Geçtiğimiz birkaç haftalık sürede Karadeniz Bölgesi’nde BDT çıkışlı slab fiyatları, özellikle Türkiye’ye daha yüksek ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.