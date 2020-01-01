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< Yassı Ürünler ve Slab

BDT çıkışlı slab fiyatları arttı

BDT çıkışlı sab fiyatları, yassı mamul ve hurda fiyatlarındaki artışla güçlü bir şekilde desteklenmeye devam ederek 30-35$/mt yükseldi.

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