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BDT çıkışlı sıcak sac teklifleri Türkiye pazarındaki olumlu havayla desteklendi

BDT merkezli sıcak sac üreticileri haftaya ihracat fiyatlarında yukarı yönlü revizyon olacağı beklentisiyle başladı.

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