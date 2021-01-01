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BDT çıkışlı sıcak sac tedarikçileri zorlansa da hala satış yapabiliyor

BDT çıkışlı sıcak sac piyasasında alımlar son zamanlarda, üreticilerin alıcıları ikna etmekte zorlanması nedeniyle normal seyretti.

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