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BDT çıkışlı sıcak sac fiyatları iyileşen piyasa göstergeleri sonucu daha da arttı

Baltık merkezli çelik üreticisi Severstal, geçtiğimiz hafta 685$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirdiği bağlantıların ardından, ...

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