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Bazı Çinli ihracatçılar galvanizli sac tekliflerini düşürdü, ancak genel eğilim tersine dönebilir

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, bazı Çinli üreticilerin dış piyasalara verdiği galvanizli sac teklifleri, yerel fiyat ...

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