﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Bazı BDT’li sıcak sac üreticileri Mart satışlarını tamamladı, slab ticareti zorlu

BDT’li yassı mamul üreticileri Mart ayı üretimi satışlarını kısmen tamamlamış durumda, bazılarının ise hala satacak malı var.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.