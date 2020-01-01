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Baosteel Mayıs ayı yerel sıcak sac fiyatlarını 61$/mt, soğuk sac fiyatlarını 23$/mt artırdı

Üretici yerel sıcak sac fiyatlarını 400 RMB/mt (61,2$/mt), çelik levha ve asitlenmiş sıcak sac fiyatlarını ise sırasıyla 500 ...

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