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< Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Nisan ayı yerel sıcak sac fiyatlarını 46$/mt artırdı

Baosteel, Nisan ayı teslimli karbon çelik yassı ürün fiyatlarını açıkladı.

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