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BAE'ye Hindistan’dan verilen sıcak sac teklifleri yükseldi, alıcılar karşı çıktı

Hint sıcak sac tedarikçileri başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere ihracat pazarlarına yaptıkları başarılı ...

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