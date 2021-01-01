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BAE’li sıcak sac alıcıları küresel fiyat trendlerindeki belirsizlikler nedeniyle yeni alımlarını erteliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli sıcak sac alıcıları, yeni alımlara daha temkinli yaklaşmaya başladı.

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