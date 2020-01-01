﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

BAE’li sıcak sac alıcıları fiyatların daha da düşeceğine dair beklentilere rağmen stoklarını yeniliyor

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) alıcılar temkinli bir şekilde ve mümkün olduğunca düşük tonajlarda sıcak sac alımları yapıyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.