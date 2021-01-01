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BAE’li sıcak sac alıcıları, Çin’den verilen düşük tekliflere rağmen Hindistan’ı tercih etmeyi sürdürüyor

Çinli satıcıların agresif seviyelerdeki tekliflerinin ardından, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) sıcak sac alıcıları, Hint ...

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