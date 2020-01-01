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< Yassı Ürünler ve Slab

BAE’li müşteriler yeni bağlantılarda yükselen sıcak sac fiyatlarını kabul etti

Birleşik Arap Emirlikli sıcak sac alıcıları, fiyatlarda düşüş göremedi ve sonunda hammadde alımları için yüksek fiyatları kabul etmek zorunda kaldı.

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