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< Yassı Ürünler ve Slab

BAE’li haddeciler Hindistan çıkışlı sıcak sac bağlantılarına aktif bir şekilde devam ediyor

Bu hafta, Hindistan merkezli sıcak sac tedarikçileri, BAE’li müşterilerle yapılan pazarlıklarda esnek davrandı.

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