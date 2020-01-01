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BAE’li alıcılar yüksek sıcak sac fiyatlarını kabul etmek zorunda kaldı

BAE’li alıcıların yüksek fiyatları kabul etmekten başka seçeneği kalmadı.

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